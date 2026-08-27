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Nepal'de Heyelan: 100 Çin Vatandaşı Kayıp

Nepal'de Heyelan: 100 Çin Vatandaşı Kayıp
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BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian çarşamba günü meydana gelen heyelanın ardından Nepal tarafında yaklaşık 100 Çin vatandaşından haber alınamadığını söyledi.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian çarşamba günü meydana gelen heyelanın ardından Nepal tarafında yaklaşık 100 Çin vatandaşından haber alınamadığını söyledi.

Lin perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Nepal Büyükelçiliği'nin söz konusu bilgileri Nepal tarafıyla teyit etmeye çalıştığını belirtti.

Heyelan, Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde bulunan Gyirong Sınır Kapısı'nı da vurdu. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre burada meydana gelen heyelanda perşembe sabahı itibarıyla 3 kişi hayatını kaybederken, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden haber alınamıyor. 2 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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