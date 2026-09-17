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Çin Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı: Çin-Vietnam askeri işbirliğini güçlendirmeliyiz

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Çin Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı: Çin-Vietnam askeri işbirliğini güçlendirmeliyiz
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BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Zhang Shengmin, Çin ile Vietnam orduları arasında daha güçlü tatbiki işbirliği çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Zhang Shengmin, Çin ile Vietnam orduları arasında daha güçlü tatbiki işbirliği çağrısında bulundu.

Zhang çarşamba günü, 13. Beijing Xiangshan Forumu'na katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phan Van Giang ile bir araya geldi.

Zhang, Çin ve Vietnam ordularının, iki parti ve iki ülkenin en üst düzey liderlerinin vardığı önemli mutabakatın rehberliğinde, güvenlikle ilgili önemli konularda tutumlarını zamanında uyumlu hale getirip işbirliğini güçlendirmesi ve küresel sorunların üstesinden gelmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Zhang, ikili işbirliğini bir üst seviyeye çıkarmak üzere çaba gösterilmesi çağrısı da yaptı.

Giang ise daha tatbiki ve etkin savunma ve güvenlik işbirliğini ilerletmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Çin ve Vietnam, kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı ilişkisine sahiptir. Diplomasi, savunma ve kamu güvenliği konularının görüşüldüğü Çin-Vietnam "3+3" Stratejik Diyaloğu'nun bakanlar düzeyindeki ilk toplantısı Vietnam'ın başkenti Hanoi'de mart ayında yapıldı. Aynı ay içerisinde 10. Çin-Vietnam Sınır Savunma Dostluk Değişim Programı da gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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