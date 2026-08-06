Çin, Mars Örnekleri İçin Gezegen Koruma Laboratuvarı İnşa Ediyor

HEFEİ, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Mars'tan örnek getirme görevinde ilerleme kaydediyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan Derin Uzay Keşif Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu görev kapsamında Hefei'deki Derin Uzay Bilim Kenti'nin ilk aşamasında bir gezegen koruma laboratuvarı inşa edilecek. Kurulacak laboratuvarın bir kısmı, Derin Uzay Keşif Laboratuvarı tarafından işletilecek.

Laboratuvarda hem Mars'tan getirilen örnekleri hem de Dünya'nın biyosferini koruyacak iki yönlü bir koruma sistemi uygulanacak. Laboratuvarda örneklere yönelik sterilizasyon, paket açma, işleme ve biyolojik risk değerlendirmesi gibi görevler yürütülecek. Tesis, büyük derin uzay görevlerinin yürütülmesine destek olmak ve Mars'tan getirilecek örnekler üzerinde bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlamak üzere tasarlandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin nisan ayında açıkladığı yol haritasına göre, Tianwen-3 görevinde kullanılacak uzay aracının 2028 yılı civarında fırlatılması planlanıyor. Görevin örnek toplama ve Dünya'ya dönüş işlemlerinin ise 2031 yılı civarında tamamlanması bekleniyor.

Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Geliştirme Planlama Departmanı Direktörü Li Hang, laboratuvarda dünya dışı örneklerden elde edilecek bilimsel araştırma bulgularının inceleneceğini söyledi. Li, Çin'in, hem Mars'ın dünyalı organizmalar tarafından biyolojik kontaminasyonunu önlemek hem de Dünya'yı örneklerle gelebilecek olası dünya dışı yaşam formlarından korumak amacıyla Uzay Araştırmaları Komitesi'nin gezegen koruma politikalarını uygulayacağını da vurguladı.

Yeni laboratuvar, Çin'in gezegenler arası keşif programının bir parçası. Çin'in Zhurong gezgini Mayıs 2021'de Mars'ın Utopia Planitia bölgesinin güneyine indi. Mayıs 2022 itibarıyla Mars yüzeyinde 1.921 metre yol kat eden uzay aracı bol miktarda bilimsel veri topladı.

Kaynak: Xinhua