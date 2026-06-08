Albüm: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Xi'yi Havalimanında Karşıladı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a ulaştı. Lider Kim Jong-un ve eşi tarafından havalimanında karşılandı.
PYONGYANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ( Kuzey Kore ) başkenti Pyongyang'a ulaştı.
Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol Ju, Xi ile eşi Peng Liyuan'ı havalimanında karşıladı. Kim, uçaktan inen Xi'yi samimi bir şekilde selamladı.
Kaynak: Xinhua