Çin-Kuveyt Dostluk Kulübü kurucusu derin işbirliği fırsatları yarattığını söyledi

FERVANİYE, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin- Kuveyt Dostluk Kulübü'nün kurucusu ve onursal başkanı Şeyha el-Anud el-İbrahim el-Duayc el-Sabah, Kuveyt'in Fervaniye vilayetinde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı, 3 Kasım 2026.

Anud salı günü yaptığı konuşmada, Çin'in uzun vadeli kalkınma planlaması, teknolojik inovasyon, sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal gelişime olan bağlılığının, Kuveyt'in ekonomik çeşitlendirme ve modernleşme hedefleriyle örtüştüğünü belirterek, bunun iki ülke arasında daha derin bir tatbiki işbirliğine yönelik geniş fırsatlar yarattığını söyledi. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua