Çin-Kuveyt Dostluk Kulübü kurucusu derin işbirliği fırsatları yarattığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin-Kuveyt Dostluk Kulübü kurucusu ve onursal başkanı Şeyha el-Anud, Kuveyt'in Fervaniye vilayetindeki etkinlikte konuştu. Anud, Çin'in kalkınma ve teknolojiye bağlılığının Kuveyt'in ekonomik çeşitlendirme hedefleriyle örtüştüğünü ve derin işbirliği fırsatları yarattığını söyledi.
FERVANİYE, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin- Kuveyt Dostluk Kulübü'nün kurucusu ve onursal başkanı Şeyha el-Anud el-İbrahim el-Duayc el-Sabah, Kuveyt'in Fervaniye vilayetinde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı, 3 Kasım 2026.
Anud salı günü yaptığı konuşmada, Çin'in uzun vadeli kalkınma planlaması, teknolojik inovasyon, sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal gelişime olan bağlılığının, Kuveyt'in ekonomik çeşitlendirme ve modernleşme hedefleriyle örtüştüğünü belirterek, bunun iki ülke arasında daha derin bir tatbiki işbirliğine yönelik geniş fırsatlar yarattığını söyledi. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)