Çin, Kırgızistan'daki Parlamento Seçimlerini Kutladı ve İşbirliğine Vurgu Yaptı

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Kırgızistan'da yapılan erken parlamento seçimlerinin başarıyla tamamlanmasını kutlayarak ve ortak geleceğe sahip bir Çin- Kırgızistan topluluğunun inşasını teşvik etmek üzere Kırgızistan'la çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Lin, pazartesi günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında Kırgızistan'daki erken parlamento seçimleri hakkında son derece olumlu değerlendirmelerde bulundu. Kırgız tarafının daveti üzerine seçimi gözlemlemek üzere bir heyet gönderdiklerini kaydeden Lin, bu seçimin demokratik, açık ve şeffaf şekilde yapıldığına inandıklarını belirtti.

Dostane bir komşu ve yeni dönemde kapsamlı stratejik ortak olarak Kırgızistan halkının yaptığı seçimi desteklediklerini vurgulayan Lin, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un liderliğinde Kırgızistan'ın, uzun vadeli istikrarı mutlaka sağlayacağına ve ulusal kalkınma ve yeniden canlanmada yeni ve daha büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını söyledi.

Lin, "Çin, iki devlet başkanının vardığı önemli mutabakatı samimiyetle hayata geçirmek, karşılıklı desteği daha da artırmak, çok yönlü karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Kırgızistan topluluğunun inşasının sürekli derinleştirilip sağlamlaştırılmasını teşvik etmek üzere Kırgızistan ile çalışmaya isteklidir" dedi.