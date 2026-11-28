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BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Kara Kuvvetleri, Airshow China olarak da bilinen 16. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Z-10, Z-20 ve Z-20T olmak üzere üç farklı helikopterle uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

Fuar, 7-13 Aralık tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin kıyı kenti Zhuhai'de düzenlenecek.

Kara Kuvvetleri cuma günü yaptığı açıklamada, Z-20T helikopterinin Airshow China'da ilk kez sergileneceğini, gösteriler sırasında taarruz birliklerini taşıyan helikopterlerin kara unsurlarıyla koordineli operasyonlar gerçekleştireceğini ve önemli mevzilerin ele geçirilerek kontrol altına alınmasına yönelik ateş taarruzu ve hava hücum görevlerinin canlandırılacağını belirtti.

Kara Kuvvetleri ayrıca fuarda Tip 100 tankı da dahil olmak üzere altı kategoride toplam 24 adet aktif görevdeki ana muharebe ekipmanı sergileyecek.

Fuarda ayrıca çeşitli insansız ve akıllı sistemler de yer alacak. Bu sistemler, Kara Kuvvetleri'nin hareketli harp, çok boyutlu taarruz ve savunma operasyonları ile insansız ve akıllı sistemler alanında kaydettiği ilerlemeleri ortaya koyacak.

Kara Kuvvetleri, askeri havacılık personeli ve özel kuvvetler mensuplarının da ziyaretçilerle bir araya geleceğini bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri de fuarda J-35A ve J-20A hayalet savaş uçakları, J-16 çok amaçlı savaş uçağı, Y-20B büyük nakliye uçağı, Tip 055 muhribi ve Tip 075 amfibi hücum gemisi gibi gelişmiş silah ve teçhizatı sergileyecek.

30. yılını kutlayan Airshow China, ilk kez düzenlendiği 1996'dan bu yana hem Çin hem de dünya genelinden gelişmiş havacılık teknolojileri ve teçhizatlarının sergilendiği önemli bir platform haline geldi.

Kaynak: Xinhua