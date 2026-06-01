Çin Sahil Güvenliği Taiwan Adası'nın Doğusundaki Sularda Devriyeye Çıktı

Çin Sahil Güvenliği, Japonya ve Filipinler'in deniz yetki alanı sınırlandırma görüşmelerini tek taraflı duyurmasına tepki olarak Taiwan Adası'nın doğusunda kolluk devriyesi başlattı. Sözcü Jiang Lue, bu hamlenin Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini belirterek yasadışı eylemlere son verilmesi çağrısı yaptı.

BEİJİNG 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Japonya ve Filipinler'in bölgedeki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması görüşmelerini tek taraflı olarak duyurması üzerine pazartesi günü Çin'in Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda kolluk devriyesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Japonya ve Filipinler'in söz konusu hamlesinin, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini kaydeden Jiang, buna karşı alınan gerekli bir önlem olarak devriyenin düzenlendiğini ifade etti.

"Japonya ve Filipinler'i, Çin'in egemenliğini ve hak ve çıkarlarını zedeleyen her türlü yasadışı eyleme derhal son vermeye çağırıyoruz" diyen Jiang, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak üzere ilgili sular üzerindeki kontrollerini güçlendirmeye ve önlem almaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
