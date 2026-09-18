Çin: Japonya saldırganlık tarihiyle yüzleşmeli

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BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'ya saldırganlık tarihiyle yüzleşme ve bu konuda derinlemesine düşünme çağrısında bulundu.

Guo, Japonya'nın Çin'i işgal ettiği 14 yıllık dönemin başlangıcı olan 18 Eylül Olayı'nın 95. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Japonya'nın Asyalı komşuları ile uluslararası toplumun güvenini somut eylemlerle kazanması gerektiğini ifade etti.

Saldırganlık suçunu inkar etmenin, tarihsel sonuçlara meydan okumak ve savaş sonrası kurulan uluslararası düzeni zedelemek anlamına geldiğini vurgulayan Guo, Çin dahil bölge ülkelerinin son derece tetikte kalarak Japon militarizminin yeniden canlanmasına ve tarihsel trajedilerin tekrarlanmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua