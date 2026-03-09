Haberler

Çin: Japonya'nın Taiwan Meselesine İlişkin Girişimlerine Kesinlikle Karşıyız

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'nın Taiwan meselesine yönelik girişimlerine karşı dikkatli olduklarını belirterek, Taiwan'ın bağımsızlığını hedefleyen eylemlerin sonucu olacağını ifade etti.

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'nın Taiwan meselesine ilişkin atılım gerçekleştirme girişimlerine karşı son derece tetikte olduklarını ve bu tür girişimlere kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Taiwan'ın yürütme kurumu başkanı Cho Jung-tai'nin Japonya'ya düzenlediği son ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Guo, Japonya'da "Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen faaliyetlerde bulunan Cho'nun eylemlerini alçakça diye niteledi.

Guo, provokasyonlara ve sorumsuz eylemlere göz yuman Japonya'nın bunlar için bir bedel ödeyeceği ve sonuçlara katlanmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
