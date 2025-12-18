Haberler

Çin: Japon Militarizminin Yeniden Canlanma Eğilimi, Bölge Ülkelerini Yüksek Alarm Durumuna Geçirdi

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın militarizmini yeniden canlandırma girişimlerinin bölge ülkelerini endişelendirdiğini belirtti. Bakanlık, Japonya'nın Taiwan ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle birlik içinde hareket etme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japon militarizmini yeniden canlandırmayı hedefleyen tehlikeli eğilimin, bölge ülke ve halklarını yüksek alarm durumuna geçirdiğini söyledi.

Japonya Başbakanı'nın Taiwan hakkındaki açıklamalarının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya yönelik eleştirilerini dile getirmek ve Çin'in tutumunu desteklemelerini talep etmek üzere Güneydoğu Asya ülkelerinin ve diğer ülkelerin başkent Beijing'de bulunan büyükelçileriyle bir araya gelmişti.

Çarşamba günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Guo, bakanlığın tüm ülkelerin Beijing büyükelçilikleriyle olağan çalışma ilişkilerini sürdürdüğünü belirtti. Guo, tek Çin ilkesinin, uluslararası ilişkilerde evrensel olarak tanınan temel bir norm olduğunu ve Güneydoğu Asya ülkeleri de dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından geniş çaplı kabul gördüğünü ifade etti.

Guo, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarının, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini ve hem 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarına hem de uluslararası adalete açıkça meydan okuduğunu söyledi.

2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni, insani vicdanı ve adaleti savunmanın tüm tarafların ortak çıkarlarına hizmet ettiğini kaydeden Guo, bunun bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Bölgedeki birçok ülkenin son dönemde tek Çin ilkesine bağlılıklarını, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı olduklarını, Çin'in yeniden birleşme hedefini desteklediklerini ve militarizmin yeniden canlanma olasılığına karşı teyakkuzda olup direniş sergilediklerini tekrar vurguladıklarına dikkat çeken Guo, "Japonya, kafa karışıklığı ve sorun yaratmak yerine, çağrılara kulak vermeli, öz eleştiri yapmalı ve yanlışlarını düzeltmeli" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

