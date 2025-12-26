Çin: Japon Militarizminin Yeniden Canlanmasını Önlemek İçin Ortak Çaba Gösterilmeli

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, barış yanlısı tüm ülke ve halkları, Japonya'daki sağcı güçlerin militarizmi yeniden canlandırma çabalarını kontrol altına almak üzere birlikte harekete geçmeye çağırdı.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin kısa süre önceki açıklamaları ve başka bir Japon yetkilinin Japonya'nın nükleer silahlara sahip olması gerektiği yönündeki ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın kısa süre önce yayımladığı bir raporda da Çin'in "hızla artan savunma harcamaları" ve "Japonya yakınlarındaki artan faaliyetleri" eleştirilirken, Çin'in askeri faaliyetlerini izlemek üzere 2026 yılına kadar Okinawa'ya mobil radar ekipmanı yerleştirme planlarından bahsedildi.

Çin'in savunma harcamalarının makul ve ılımlı olduğu ve gayrisafi yurtiçi hasıladaki pay açısından küresel ortalamanın altında kaldığına dikkat çeken Zhang, Çin ordusunun ilgili sularda yürüttüğü operasyonların, uluslararası hukuka ve uluslararası uygulamalara tamamen uygun olduğunu ve bu konunun hiçbir müdahale ve provokasyona açık olmadığını vurguladı.

Zhang, "Japonya'yı asılsız söylemlerine son verme ve Çin'e yönelik hedefli konuşlandırmaları durdurmaya çağırıyoruz. Her türlü taciz ve provokasyona karşı kararlılıkla karşı önlemler alacağız" dedi.

Japonya'nın yeniden militarize olmayı aralıksız sürdürdüğünü ve askeri varlığını hızla artırdığını kaydeden Zhang, Japonya'da militarizmi canlandırma eğiliminin giderek daha belirgin ve tehlikeli hale geldiği uyarısında bulundu.

Zhang, uluslararası adaletin kırmızı çizgilerine, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine açık şekilde meydan okuma anlamına gelen söz konusu eylemlerin, hem bölgede hem de daha geniş bir coğrafyada barış ve istikrara yönelik ciddi bir tehdit teşkil ettiğini söyledi.

Zhang, "Barış yanlısı tüm ülke ve halkları, Japonya'daki sağcı güçlerin militarizmini yeniden canlandırma çabalarını kararlılıkla kontrol altına almak ve dünyanın karmaşaya sürüklenmesini ve geçmişteki trajedilerin tekrarlanmasını önlemek üzere harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.