Çin, Japonya'nın Askeri Güçlenmesini Endişeyle Karşılıyor

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya'nın saldırı amaçlı silah ve teçhizatın geliştirilmesi de dahil olmak üzere askeri kapasitesini hızla artırmasının tüm dünyada endişe ve tedirginlik yarattığını söyledi.

Jiang çarşamba günkü basın toplantısında Japonya Savunma Bakanlığı'nın kısa süre önce sunduğu rekor savunma bütçesi talebiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

80 yıl önce Japon militaristlerin başlattığı saldırgan savaşın Asya ülkelerinde büyük acılara neden olduğunu kaydeden Jiang, "Bugün bölge ülkelerinin barışı savunma kararlılığı her zamankinden daha güçlüdür. Japon militarizminin geri dönüşüne asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Jiang, Japonya'yı saldırganlık tarihi konusunda düşünmeye ve hem Asyalı komşularının hem de uluslararası toplumun güvenlik endişelerine ciddi şekilde saygı duymaya çağırdı.