Çin-Japonya İlişkileri Geriliyor: Savaş Gemileri Japonya Yakınlarında

Çin ile Japonya arasındaki ilişkilerin Japon Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri nedeniyle gerildiği bir dönemde Çin savaş gemileri Japonya yakınındaki sulardan geçti.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in güdümlü füze taşıyan "Tip 055" sınıfı Anşan muhribi ile "Tip 054" sınıfı bir firkateyn ve "Tip 903" sınıfı bir ikmal gemisi Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçti.

Bakanlık, Japon savaş gemilerinin Çin gemilerini takip ettiğini, gemilerin seyir boyunca normal hızda ilerlediğini ve herhangi bir tehditkar manevrada bulunmadığını kaydetti.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota vermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.