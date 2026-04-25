Çin: Japonya'da Neo-militarizm Ciddi Tehdit Oluşturuyor

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'da neo-militarizmin hızla ve tehlikeli şekilde yayıldığını belirterek bunun somut bir gerçeklik haline geldiğini ve dünyaya ciddi tehditler oluşturduğunu söyledi.

Guo, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Japonya'nın askeri ve güvenlik alanındaki son adımlarını değerlendirdi.

Sözcü, Japon militarizminin geçmişte sözde dış tehditler yaratarak milliyetçiliği kışkırttığını, devlet gücünü manipüle ettiğini, yabancı ülkelere karşı saldırgan savaşlar başlattığını ve Asya-Pasifik bölgesindeki çeşitli ülkelerin halklarına büyük felaketler yaşatarak ağır suçlar işlediğini söyledi. Guo, bugün ise Japonya'daki sağcı güçlerin, saldırganlık geçmişiyle derinlemesine yüzleşmek yerine güvenlik politikasını giderek daha saldırgan ve yayılmacı bir yöne kaydırdığını, askeri ve savunma sanayii sistemini yeniden yapılandırarak yeniden silahlanmayı hızlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Japonya'nın halen çeşitli lobi faaliyetleri yürüttüğünü ve doğru ile yanlışı çarpıtmaya çalıştığını belirten sözcü, barışçıl anayasada değişiklik önerileri, silah ihracatı kısıtlamalarının gevşetilmesi, saldırı amaçlı füze konuşlandırılması ve askeri bütçenin ciddi ölçüde artırılması gibi adımların, askeri genişlemeye yönelik gerçek niyeti açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Guo, Japonya'nın NATO ile temaslarını artırarak bölge dışı askeri yapıları Asya-Pasifik'e çekmeye çalıştığını ve bunun da Japonya'nın gerilimi artırma ve çatışmayı kışkırtma niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Sözcü, Japon militarizminin saldırgan geçmişinden çıkarılması gereken derslerin halen geçerliliğini koruduğunu vurgulayarak, Çin dahil bölge ülkelerinin Japon militarizminin yeniden canlanmasına izin vermemesi, tarihsel trajedilerin tekrarlanmasına müsaade etmemesi ve hiçbir kişi ya da gücün bölgesel barışı zedelemesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.

