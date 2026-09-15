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Çin: Japonya-Çin dostluk grubu, ikili ilişkileri rayına oturtmak için gerekli koşulları yaratmalı

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BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya-Çin Dostluk Parlamenterler Birliği'nin Çin'e yönelik geleneksel dostluğunu sürdürmesini, sorumluluk bilinciyle hareket etmesini ve ikili ilişkileri yeniden rayına oturtacak koşulları yaratmasını umduklarını söyledi.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya-Çin Dostluk Parlamenterler Birliği'nin Çin'e yönelik geleneksel dostluğunu sürdürmesini, sorumluluk bilinciyle hareket etmesini ve ikili ilişkileri yeniden rayına oturtacak koşulları yaratmasını umduklarını söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin'in pazartesi günü birliğin genç üyelerinden oluşan heyetle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Çin- Japonya ilişkilerindeki zorlukların temelinde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan'a ilişkin hatalı açıklamalarının yattığını söyleyen Guo, Japonya'nın, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özüne bağlı kalması, tarihten ders alması ve Asyalı komşuları ile uluslararası toplumun güvenini somut eylemlerle kazanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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