Çin, İsrail'in Katar'daki Hava Saldırısını Kınadı

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınayarak, İsrail'in Katar'ın toprak egemenliğini ve ulusal güvenliğini ihlal etmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında saldırının bölgesel gerginliği daha da tırmandırmasından derin endişe duyduklarını ve söz konusu tarafların Gazze'de ateşkes yapılmasına yönelik müzakereleri kasıtlı olarak baltalayan eylemlerinden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Sözcü, güç kullanımının Ortadoğu'ya barış getirmeyeceğini, diyalog ve müzakereninse tek temel çözüm yolu olduğunu vurguladı.

Gazze'deki çatışmaların yaklaşık iki yıldır devam ettiğine işaret eden Lin, İsrail başta olmak üzere tüm tarafları çatışmaları durdurup müzakereleri yeniden başlatmaya yönelik daha aktif çaba sarf etmeye, bunun tersi adımlardan kaçınmaya çağırdı.

İsrail'in Doha'daki Hamas ofisine düzenleyeceği hava saldırısı konusunda önceden ABD'yi bilgilendirmesi hakkında değerlendirmede bulunan sözcü, "Bu yöndeki haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bu durum, bölge dışındaki bazı ülkelerin Ortadoğu meselelerine ilişkin tutumlarındaki uzun vadeli ve ciddi dengesizlikle doğrudan bağlantılıdır" dedi.

Lin, "Bazı büyük ülkelere, bölgesel barış ve istikrarı öncelik haline getirmelerini, adil ve sorumlu bir tutum sergilemelerini ve ateşkesin sağlanması, savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel gerilimlerin azaltılmasında yapıcı rol oynamak üzere uluslararası toplumla çalışmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.