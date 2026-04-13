Çin: İran'a Silah Göndermeyi Planladığımıza Dair İddialar Asılsızdır

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in İran'a silah göndermeyi planladığı yönündeki haberleri yalanlayarak, her türlü asılsız iftira ve kötü niyetli bağlantı kurma girişimlerine karşı olduklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, askeri ürünlerin ihracatına her zaman ihtiyatlı ve sorumlu şekilde yaklaştıklarını ve bu ihracatları ülkenin kanun ve yönetmelikleri ve uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda sıkı şekilde kontrol ettiklerini vurguladı.

