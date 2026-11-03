Çin'in Zhejiang eyaletindeki Dünya İnternet Konferansı'nda 20 proje ödül aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

WUZHEN, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde düzenlenen 2026 Dünya İnternet Konferansı kapsamında çığır açan projeler ödüllendirildi. Konferans kapsamında pazartesi günü düzenlenen Öncü Bilim ve Teknoloji Ödülleri töreninde 20 proje ödüle layık görüldü.

Ödül alan projeler kuantum bilişim, yapay zeka ve havacılık-uzay bilişimi gibi öncü alanları kapsıyor. 2026 yılı ödülleri için 43 ülke ve bölgeden 430'dan fazla geçerli başvuru yapıldı.

İlki 2023'te düzenlenen Dünya İnternet Konferansı Öncü Bilim ve Teknoloji Ödülleri, internet sektöründe yılın en yenilikçi başarılarını ödüllendirmeyi ve internet teknolojisi alanında küresel bilgi alışverişi ile işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua