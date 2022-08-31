Çin'in Zhejiang Eyaleti Ortak Refahı Desteklemek İçin Büyük Adımlar Atıyor

HANGZHOU, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaleti yetkilileri, son 10 yılda yüksek kaliteli ve yeşil kalkınmada önemli bir ilerleme kaydeden Çin'in doğusundaki eyalette ortak refahı sürdürme çabasının devam ettiğini bildirdi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Zhejiang Eyalet Komitesi Sekreteri Yuan Jiajun Salı günü düzenlenen basın toplantısında, 2021'de eyaletin GSYİH'sinin 7 trilyon yuana (yaklaşık 1,02 trilyon ABD doları) ulaştığını ve kişi başına GSYİH'nin 110.000 yuanı aştığını söyledi. 2012'den 2021'e kadar, Zhejiang'daki kentsel ve kırsal sakinlerin gelirleri iki katından fazla arttı ve eyaletteki kentleşme oranı yüzde 63,2'den yüzde 72,7'ye yükseldi. İnternet artı, yeni malzemeler, yaşam ve sağlık sektörleri dahil birçok alanda dikkate değer atılımlar gerçekleştirildi ve 2021'de dijital ekonominin katma değeri, eyaletin toplam GSYİH'sinin yaklaşık yarısını oluşturdu. Zhejiang'da, "berrak sularla yemyeşil dağların paha biçilmez varlıklar" olduğu fikrine bağlı kalınarak, yeşil ve düşük karbon dönüşümünde sağlam ilerleme kaydedildi. Biyo-çeşitliliğin korunması sürekli güçlendirilirken, ülkenin karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü hedefleri doğrultusunda yol alındı. Sosyalizmin temel bir gereği ve Çin tarzı modernleşmenin temel bir özelliği olan ortak refah, hem maddi hem de kültürel anlamda herkes tarafından paylaşılan refahı ifade ediyor. Çin yönetimi 2021'de, ortak refahı sağlamak amacıyla Zhejiang'ı örnek bölge haline getirmek için bir yol haritası yayınlamıştı.