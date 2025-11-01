Çin'in Yeni Uzay Mekiği Mıngcou'nun İlk Uçuşu 2026'da Gerçekleşecek

Çin'in insanlı uzay seferlerinde kullandığı taşıyıcı mekiği Şıncou'nun yerini alması planlanan Mıngcou mekiğinin ilk uçuşunun 2026'da yapılacağı bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Mıngcou-1" mekiğinin, Long March-10A roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılacağı ve yörüngede Tiengong Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülüne kenetleneceği belirtildi.

Uçuşla, uzay mekiğinin genel sistem performansının test edilmesinin yanı sıra uzay istasyonuna bazı deney ve ihtiyaç malzemelerinin taşınacağı ifade edildi.

Adı Çincede "düş gemisi" anlamına gelen Mıngcou, Çin'in uzay programının yeni personel taşıyıcı mekiği olarak taykonotların uzay istasyonuna ve Ay gibi daha ileri keşif görevlerine nakledilmesinde kullanılacak.

İki model olarak tasarlanacak Mıngcou'nun, Çin'in kendi uzay istasyonuna personel taşıdığı Şıncou (kutsal gemi) mekiklerinin yerini alması planlanıyor.

9 metre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde ve 22 ton ağırlığında olması öngörülen personel mekiği, 3 taykonotu taşıyabilecek kapasitede olacak.

2026 yılında yapılması planlanan diğer seferler

Öte yandan, CMSA, 2026'da ayrıca uzay istasyonuna personel taşımak üzere Şıncou-22 ve Şıncou-23 seferleri ile ikmal amaçlı Tiencou-10 kargo seferinin yapılacağını bildirdi.

Şıncou mekiklerin ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi'nden, Tiencou mekiğinin ise Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılacağı kaydedildi.

Çin'in uzay istasyonunda görev yapacak yeni taykonot ekibini taşıyan Şıncou-21 uzay mekiği, dün gece Long March 2F roketiyle Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang'ı taşıyan Şıncou-21 mekiği, 3,5 saatlik bir yolculuğun ardından uzay istasyonuna kenetlenmişti.