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Çin'in Washington Büyükelçisi Xie, Biden'a Güven Mektubunu Sundu

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie, Biden'a Güven Mektubunu Sundu

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WASHINGTON D.C., 2 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden (solda), Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te, Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Xie Feng'in sunduğu güven mektubunu kabul etti, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

WASHINGTON D.C., 2 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden (solda), Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te, Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Xie Feng'in sunduğu güven mektubunu kabul etti, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Beyaz Saray Güncel Haberler

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