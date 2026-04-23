Haberler

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Japonya'daki Çin Vatandaşlarına Deprem Hazırlıklarını Artırma Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKYO, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Japonya Büyükelçiliği, kısa süre önce Japonya'nın kuzeydoğusundaki Sanriku kıyıları açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ülkedeki Çin vatandaşlarına acil durum hazırlıklarını artırma yönünde bir uyarı yayımladı.

Büyükelçiliğin çarşamba günkü uyarısında, 20 Nisan'daki depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı'nın, Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Fukuşima, Ibaraki ve Chiba eyaletlerinde yaşayanları depremi takip eden hafta boyunca yaşanabilecek şiddetli depremlere karşı tetikte olmaları konusunda uyardığı hatırlatıldı.

Büyükelçilik, Çin vatandaşlarına yakın dönemde Japonya'ya seyahat etmekten kaçınma tavsiyesinde bulundu. An itibarıyla Japonya'da bulunan veya ülkeye kısa süre önce gelen Çin vatandaşlarına da depreme hazırlık durumlarını artırma çağrısında bulunuldu. Bu kapsamda rutin afet hazırlıkları ve hazırlık düzenlemelerinin tamamlanması, temel acil durum müdahale becerilerinin edinilmesi, deprem anında sükuneti koruyarak vakit geçirmeksizin gerekli koruyucu önlemlerin alınması ve afet güncellemeleri ve hava durumu uyarıları gibi afete ilişkin güncel bilgilerin yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Büyükelçilik, olası acil bir durumda Japonya'daki Çin vatandaşlarının derhal ülkede kullanılan acil durum numarasını aramaları ve yardım için Çin'in Japonya'daki diplomatik temsilcilikleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

