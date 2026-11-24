JİUQUAN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-24 mürettebatlı uzay görevine faydalı yük uzmanı olarak katılmak üzere seçilen Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali'nin, Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'na giden ilk yabancı astronot olacağını duyurdu.

Ajans Sözcüsü Zhang Jingbo salı günü düzenlediği basın toplantısında, Ali'nin yörüngede mürettebatın rutin çalışmalarına katılacağını ve ağırlıklı olarak Çin- Pakistan ortak uzay bilimi deneylerine odaklanacağını söyledi. Zhang, Ali'nin başlıca görevlerinin deney numuneleri ve ekipmanlarının kurulumunu yapmak ve planlanan yörünge deneylerini gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Zhang, ortak uçuş görevine yönelik hazırlıkların üç alana odaklandığını söyledi. Bunların ilkinin uzay aracı ve uzay istasyonuna ilişkin bilgi ve özel operasyonları kapsayan, özellikle deneylerin yürütülmesi ve acil durum müdahalelerine ağırlık veren mesleki beceri eğitimi olduğunu belirtti. Zhang, ikinci alanın operasyonel işbirliği, süreçler arası geçişler ve arızaların giderilmesini kapsayan mürettebat koordinasyon eğitimi, üçüncü alanın ise görevle ilgili komutlara ve teknik terimlere odaklanan Çince eğitimi olduğunu ifade etti.

Zhang, "Mürettebatın eğitim ve hazırlık süreci sorunsuz ilerliyor ve üyeler arasında iyi bir ekip çalışması oluştu" dedi.

Sözcü, Pakistanlı astronotun kısa süreli ortak uçuş görevini tamamladıktan sonra Shenzhou-23 uzay aracıyla Dünya'ya döneceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua