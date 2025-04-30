Çin'in Shenzhou-19 Uzay Aracı Başarıyla İndi
Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü, üç astronotla birlikte İç Moğolistan'daki iniş sahasına başarıyla indi. Astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü, içindeki astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze ile birlikte çarşamba günü öğleden sonra İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş sahasına başarıyla iniş yaptı.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü, içindeki astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze ile birlikte çarşamba günü öğleden sonra İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş sahasına başarıyla iniş yaptı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, üç astronotun sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)