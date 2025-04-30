İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Çin'in Shenzhou-19 Uzay Aracı Başarıyla İndi

Çin'in Shenzhou-19 Uzay Aracı Başarıyla İndi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü, üç astronotla birlikte İç Moğolistan'daki iniş sahasına başarıyla indi. Astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü, içindeki astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze ile birlikte çarşamba günü öğleden sonra İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş sahasına başarıyla iniş yaptı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü, içindeki astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze ile birlikte çarşamba günü öğleden sonra İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş sahasına başarıyla iniş yaptı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, üç astronotun sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.