Çin'in Shenzhou-19 Uzay Aracı Başarıyla İndi

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü, içindeki astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze ile birlikte çarşamba günü öğleden sonra İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş sahasına başarıyla iniş yaptı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü, içindeki astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze ile birlikte çarşamba günü öğleden sonra İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş sahasına başarıyla iniş yaptı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, üç astronotun sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)