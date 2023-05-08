Çin'in Qinzhou Limanı'nın Dış Ticaret Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 77,4'lük Büyüme Kaydetti

NANNİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Qinzhou Limanı, 2023'ün ilk çeyreğinde Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden 31,89 milyar yuan (yaklaşık 4,61 milyar ABD doları) değerinde ithalat ve ihracat gerçekleştirdi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qinzhou Limanı'nın hava fotoğrafı, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

NANNİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Qinzhou Limanı, 2023'ün ilk çeyreğinde Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden 31,89 milyar yuan (yaklaşık 4,61 milyar ABD doları) değerinde ithalat ve ihracat gerçekleştirdi. Bu değer, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,4'lük bir artışa işaret ediyor.

Qinzhou Limanı ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki diğer limanlar, Çin'in batısındaki eyalet bölgeleri ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında ortaklaşa kurulan bir ticaret ve lojistik yolu olan kara-deniz ticaret koridorundaki önemli ticari geçitler olarak ön plana çıkıyor.

Guangxi eyaletinin başkenti Nanning'deki gümrük idaresinin verilerine göre yeni materyaller ve yeni enerji endüstrileri, 2023'ün başından bu yana kara-deniz ticaret koridoru üzerinden yapılan dış ticaretin kalitesini ve hacmini artıran itici güçler oldu.

Qinzhou Limanı'nda Ocak ayından Mart ayına kadar, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden ithal edilen nikel sülfür, nikel demir ve spodümen gibi yeni enerji hammaddelerinden oluşan 40.000 ton ağırlığında ürün işlemden geçti. Bu veri, geçen yılın aynı dönemine göre 37 kat artışa tekabül ediyor.