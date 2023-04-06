Çin'in Qingming Festivali'nde Yaklaşık 24 Milyon Yerli Turist Seyahat Etti

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çarşamba gününe denk gelen Qingming Festivali sırasında ülkede yaklaşık 24 milyon yerli turist seyahat etti.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde bulunan turistik bir bahçeyi ziyaret eden insanlar görülüyor, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çarşamba gününe denk gelen Qingming Festivali sırasında ülkede yaklaşık 24 milyon yerli turist seyahat etti. Rakam, geçen yıla göre yüzde 22,7'lik bir artışa işaret ediyor.

Bakanlık açıklamasına göre seyahatlerin yıllık yüzde 29 artışla 6,52 milyar yuan (yaklaşık 945 milyon ABD doları) turizm geliri getireceği tahmin ediliyor.

Bu yılki Qingming Festivali, diğer adıyla Mezar Süpürme Günü, önceki yılların aksine hafta sonu ile birleşmediğinden insanlar üç günlük tatil yapamadı. Bu da birçok Çinlinin tek günlük şehir turu yaptıkları anlamına geliyor.

Alibaba'nın seyahat platformu Fliggy'den alınan veriler, turistik yerlere yönelik rezervasyonların Çarşamba günü, geçen yıla oranla altı kat arttığını gösterdi. Bu yıl en çok ziyaret edilen mekanlar, müze ve eğlence parkları oldu.