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Çin'in Longxian İlçesinde Geleneksel Shehuo Geçit Töreni

Çin'in Longxian İlçesinde Geleneksel Shehuo Geçit Töreni
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Shaanxi eyaletinin Baoji kentinde düzenlenen Shehuo geçit töreni, otantik performansları ve dikkat çekici yüz makyajlarıyla kültürel miras olarak öne çıkıyor. 2000 yıl önceki adak törenlerinden evrilen bu gelenek, Bahar Bayramı ve Fener Festivali'nde sahneleniyor.

LONGXİAN, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Baoji kentinin Longxian ilçesi, otantik ve interaktif performansları ve dikkat çekici yüz makyajlarıyla öne çıkan yerel Shehuo geçit törenine ev sahipliği yapıyor.

Çin'in kırsal kesimlerinde yaygın üne sahip Shehuo geçit töreni, yaklaşık 2.000 yıl önce iyi bir hasat için dua etmek amacıyla yapılan eski adak törenlerine dayanıyor. İlerleyen zamanlarda dans ve şarkı performanslarının da dahil edilmesiyle geçit töreni, Bahar Bayramı ve Fener Festivali sırasında sahnelenen, kötü şansı uzaklaştırdığına ve yeni yılda yeni bir başlangıç getirdiğine inanılan bir halk geleneğine dönüştü.

Baoji kentinin Shehuo halk performansı 2006 yılında Çin'in ulusal somut olmayan kültürel mirası listesine girdi. Longxian ilçesindeki yerel Shehuo performansı ise son yıllarda kültürel mirası ve yenilikçiliğiyle ilgi çekmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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