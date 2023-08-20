Çin'in Kurulu Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Ocak-Temmuz Döneminde Arttı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de 2023 yılının ilk yedi ayında yeni kurulu temiz enerji kapasitesinde istikrarlı artış kaydedildi.

Ulusal Enerji İdaresi (NEA) verilerine göre, yeni kurulu güneş enerjisi kapasitesi bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,9 artarak 490 milyon kilovata ulaşırken, rüzgar enerjisi kapasitesi yıllık yüzde 14,3 artışla yaklaşık 390 milyon kilovat oldu.

Ulusal Enerji İdaresi, ülkenin kurulu elektrik üretim kapasitesinin yılın ilk yedi ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak yaklaşık 2,74 milyar kilovat ulaştığını belirtti.

Çin, yeşil kalkınma hedefine ulaşma çalışmalarının bir parçası olarak yıllar içinde yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdı.

Veriler, Çin'in önde gelen enerji şirketlerinin güneş enerjisine yaptığı toplam yatırımın yılın ilk yedi ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 108,7 artarak 161,2 milyar yuana (22,39 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.