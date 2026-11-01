Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'in insanlı Ay programı iki fırlatma ve yörüngede buluşmayla ilerleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in insanlı Ay programı iki fırlatma ve yörüngede buluşmayla ilerleyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Wang Xiang, Çin'in Ay'a iniş çalışmalarının istikrarlı ilerlediğini ve insanlı Ay programının iki fırlatma ve Ay yörüngesinde buluşma planıyla yürütüleceğini söyledi. Plana göre iki roket Lanyue ve Mengzhou'yu Dünya-Ay yörüngesine gönderecek, araçlar Ay yörüngesinde kenetlenecek.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in insanlı uzay programı başkan yardımcısı ve Ay keşif programı baş tasarımcısı Wang Xiang, Ay'a iniş çalışmalarının istikrarlı şekilde ilerlediğini belirterek, insanlı Ay keşif programının "iki fırlatma, Ay yörüngesinde buluşma" şeklinde planlanacağını söyledi.

Wang cumartesi günü başkent Beijing'de düzenlenen 7. İnsanlı Uzay Sempozyumu'nda söz konusu plana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Plan kapsamında iki roket, Lanyue Ay iniş aracı ile Mengzhou insanlı uzay aracını ayrı ayrı Dünya-Ay transfer yörüngesine gönderecek ve iki uzay aracı Ay yörüngesinde buluşup kenetlenecek. Kenetlenmenin ardından astronotlar, Ay yüzeyine iniş ve sonraki bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Mengzhou uzay aracından Lanyue iniş aracına geçecek.

Planın Çin'in mevcut teknik kapasitesi ve altyapısıyla uyumlu olduğunu ifade eden Wang, uzay aracı ile Ay iniş aracının ayrı ayrı geliştirilmesinin de üretimi standartlaştırmaya ve uzun vadede bir uzay aracı ailesi oluşturmaya katkıda bulunabileceğini belirtti.

Planın ciddi zorluklar da barındırdığına işaret eden Wang, ülke genelinde kaynakların seferber edildiği yeni sistemin zorluklar karşısında temel bir avantaj sağladığını vurguladı.

Wang, programın tek bir geliştirme çerçevesinde sistem planlarını, teknik standartları ve kalite gereksinimlerini belirlediğini, ayrıca alt sistemler arasındaki arayüz doğrulamasına ağırlık veren entegre bir tasarım yaklaşımını benimsediğini kaydetti.

Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi, Mengzhou insanlı uzay aracı ve Lanyue Ay iniş aracının geliştirilme süreçleri an itibarıyla sorunsuz ilerliyor.

Tamamlanan başlıca testler arasında Mengzhou uzay aracının sıfır irtifada acil kaçış testi ve maksimum dinamik basınçta kaçış testleri, Lanyue iniş aracının iniş ve kalkış testi ile Uzun Yürüyüş-10 roketinin alçak irtifa gösterim ve doğrulama testi yer alıyor.

Gelecekteki Ay keşifleri için kaynak kullanımına geçilmeden önce bilgi ve kapasite geliştirme ilkelerinin izlenmesi gerektiğini belirten Wang, Ay'ın istikrarlı ve kademeli şekilde keşfedilmesini sağlayacak uzun bir inceleme sürecine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İnsanlı Ay inişi ile insansız Ay keşiflerinin kilit teknolojiler, altyapı ve personel açısından birçok ortak unsuru paylaştığını söyleyen Wang, Chang'e Ay keşif programından elde edilen başarıların da insanlı Ay'a iniş çabalarını destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...

Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...
Almanya'da pahalılık protestoları şiddete döndü! Frankfurt'ta silah dükkanı dahil çok sayıda dükkan yağmalandı

Protestolar yağmaya döndü! Silah dükkanının bile camları kırıldı
Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'un son durumu belli oldu

Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'dan haber var
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu

Yönetimin 2. adamı istifa etti! Nedeni herkesi şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de kira sözleşmesi biten tarlada 15 milyon TL'lik domatesin traktörlerle ezildiği iddiası! Sulama boruları da kesildi

Kira bittiği gece tarlaya girdiler! 15 milyonluk domates ezildi
Çağla Şıkel’den çifte kutlama! Oğlu ve annesinin doğum gününü birlikte kutladı

Çağla Şıkel’in ailesinde çifte doğum günü sevinci: İyi ki varsınız!
Fransa sokaklarında Macron'a dikkat çeken protesto

Kafasını parçalayıp paraları sokağa döktü
Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi

Türkler artık bu ülkeye vizesiz giremeyecek
Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat

Hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: Şimdi mi aklına gelmiş?
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı

FBI doğruladı! Milyarlık tarihi vurgunun arkasından bakın kim çıktı
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler

Polonya'da iç savaş alarmı! Eski başbakandan korkutan uyarı geldi