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Çin'in İngiltere Büyükelçiliği, sınırda bekletilen vatandaşları için uyarı yayımladı

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Çin'in İngiltere Büyükelçiliği, sınırda uzun süre bekletilen ve cihazlarına el konulan vatandaşlarını dikkatli olmaları için uyardı. Etkilenenler arasında iş heyetleri, yakınlarını ziyaret edenler ve turistler bulunuyor; İngiliz yetkililer uygulamayı 2019 tarihli yasaya dayandırdı.

LONDRA, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçiliği, bazı Çin vatandaşlarının İngiltere'deki sınır kontrollerinde uzun süre bekletilerek sorgulanmasının ardından, vatandaşlarına ülkeye giriş ve çıkışlarda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçiliğin pazartesi günü yayımladığı açıklamaya göre, söz konusu kişilerin cep telefonları ve diğer elektronik cihazları incelendi ve bu cihazlara el konuldu.

Açıklamada, söz konusu uygulamalara maruz kalan kişiler arasında İngiltere'yi ziyaret eden Çinli iş heyetlerinin üyeleri, ülkedeki yakınlarını ziyaret eden Çin vatandaşları ve Çinli turistlerin bulunduğu belirtildi.

Büyükelçilik, İngiltere'de bulunan ya da bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Çin vatandaşlarına, İngiltere'nin ilgili yönetmelik ve uygulamalarını gözetirken, kişisel güvenlikleri konusunda daha dikkatli olmaları ve kişisel eşyalarını ve özel hayatlarının gizliliğini korumaları gerektiğini hatırlattı.

İngiliz sınır güvenliği yetkilileri ise söz konusu işlemleri 2019 tarihli Terörle Mücadele ve Sınır Güvenliği Yasası hükümleri kapsamında gerçekleştirdiklerini savundu.

Büyükelçilik, Çin'in konuyla ilgili ciddi endişelerini İngiliz hükümetine ileterek sert diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti. Açıklamada, Çin vatandaşlarının keyfi olarak alıkonulması ve sorgulanmasına son verilmesi için İngiltere'ye yönelik çağrıların sürdürüleceği ve Çin'in ülkedeki vatandaşlarının güvenliği ile meşru hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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