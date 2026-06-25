Haberler

Çin, Huangyan Dao'daki 3.200 Yıllık Nadir Mercan Resifi "Mavi Delik" Hakkında Rapor Yayımladı

Çin, Huangyan Dao'daki 3.200 Yıllık Nadir Mercan Resifi 'Mavi Delik' Hakkında Rapor Yayımladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao'da, mercan resiflerinden oluşan ve en az 3.200 yıl önce meydana geldiği belirlenen nadir bir mavi delik tespit edildiğini açıkladı. 1.491,7 metrekare yüzey alanına ve 16,6 metre derinliğe sahip olan oluşum, biyolojik çeşitlilik açısından zengin.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao'da bulunan mavi delikle ilgili bir rapor yayımladı.

Perşembe günü yayımlanan raporda, mercan resiflerinden oluşan bu nadir oluşumun Çin'de tespit edilen türünün ilk örneği olduğu bildirildi.

Rapora göre, yaklaşık 1.491,7 metrekarelik bir yüzey alanına sahip olan mavi deliğin maksimum çapı 56,3 metre olarak ölçüldü. 16,6 metre derinliğindeki oluşumun huni şeklinde bir iç yapıya, dar bir tabana ve su bulanıklığı açısından belirgin katmanlaşmaya sahip olduğu ifade edildi.

Ön jeokronolojik çalışmalar, mavi deliğin en az 3.200 yıl önce oluştuğunu gösteriyor.

Raporda ayrıca, mavi delik ve çevresindeki suların biyolojik çeşitlilik açısından zengin olduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü

8 yıldır ekranlardan uzaktaydı: Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler

Buradan çivi gibi çaktı, ülkesine tarih yazdırdı
Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2'lik depremler sonrası yer yarıldı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Şehir ikiye bölündü
Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Yeter artık, Ömer ve Özge çıkıp gelin

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Ömer ve Özge çıkıp gelin
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci döverek öldürdü! O anları kaydedip paylaştılar

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci pusuya düşürüp vahşice öldürdü