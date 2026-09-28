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Çin'in Huangshan kentinde Güz Ortası Festivali'nde fenerli geçit töreni yapıldı

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Çin'in Huangshan kentinde Güz Ortası Festivali'nde fenerli geçit töreni yapıldı
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Çin'in Anhui eyaletine bağlı Huangshan kentinde Güz Ortası Festivali için fenerli geçit törenleri düzenlendi. Dev balık ve tavşan şeklindeki fenerleri taşıyan insanlar tarihi köy sokaklarında ilerledi, çok sayıda ziyaretçi törenleri izledi ve etkinlik yerel turizme katkı sağladı.

HEFEİ, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Huangshan kentinde Güz Ortası Festivali'ni kutlamak amacıyla fenerli geçit törenleri düzenlendi.

Dev balık ve tavşan şeklindeki fenerleri taşıyan insanlar, gece saatlerinde kentin tarihi köylerinin sokaklarında ilerleyerek etkileyici bir görsel şölen oluşturdu.

Çok sayıda ziyaretçi geçit törenlerini izlemek için bölgeye gelirken, etkinlik yerel turizme ve turizmle bağlantılı sektörlere de katkı sağladı.

Kaynak: Xinhua
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