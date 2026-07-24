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Hangzhou'da 34. Ulusal Kitap Fuarı başladı

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HANGZHOU, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen kitap fuarı, 24 Temmuz 2026. 34. Ulusal Kitap Fuarı, cuma günü Çin'in Hangzhou kentinde başladı.

HANGZHOU, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen kitap fuarı, 24 Temmuz 2026.

34. Ulusal Kitap Fuarı, cuma günü Çin'in Hangzhou kentinde başladı. Etkinlik, farklı türlerde bir milyona yakın çevrimiçi veya basılı yayına ev sahipliği yapıyor. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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