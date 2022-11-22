Çin'in Güneydoğusunda, Nadir Görülen Fosilleşmiş Dinozor Ayak İzleri Bulundu

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine bağlı Longyan kentinin Shanghang ilçesinde hem pozitif hem negatif fosil tabakaları bulunan yaklaşık 15 metrekare büyüklüğünde çok iyi korunmuş dinozor ayak izleri ortaya çıkarıldı.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine bağlı Longyan kentinin Shanghang ilçesinde hem pozitif hem negatif fosil tabakaları bulunan yaklaşık 15 metrekare büyüklüğünde çok iyi korunmuş dinozor ayak izleri ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar böylesine büyük bir alanda iyi korunmuş dinozor izlerine dünyada ender rastlanıldığını söylüyorlar.

SES 1 (Çince): WANG XİAOLİN, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nde araştırmacı:

"Bu dik duran tabaka ve onun altındaki diğer tabaka, ayak izlerinin ortasından ikiye ayrılmış bir bütün. Böylece hem pozitif hem negatif izler oluşmuş. Aynı zamanda bu tabaka oldukça büyük, yaklaşık 15 metrekare veya daha fazla. Üzerinde onlarca ayak izi var ve ayrıca dinozorların yürürken yaptıkları yollar bulunuyor."

Araştırmacılar bu fosillerin gerek sayı gerek netlik açısından oldukça ender olduğunu ve bu yüzden geç Kretase dönemi dinozorlarının yaşam alışkanlıkları ve yaşam ortamlarının incelenmesi açısından büyük öneme sahip olduklarını söylüyor.

SES 2 (Çince): WANG BAOPENG, Beijing Doğal Tarih Müzesi yardımcı araştırmacı:

"Fosilleşmiş ayak izlerinin bu derece net olması dünyada bile ender görülür. Bu ayak izleri dinozorlar hayattayken oluştu; bu da onları iskeletlerden farklılaştırıyor. Bunlar sayesinde dinozor davranışları hakkında daha çok şey öğrenebiliriz: Gruplar halinde mi yaşıyorlardı, yürüyüşleri nasıldı, vb."

Kasım 2020'den bu yana Shanghang'da çok çeşitli dinozor fosilleri gün ışığına çıkarıldı ve bunlar geçmişte dinozorların bu bölgede çok uzun zaman yaşadığını kanıtlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Longyan kentinden bildiriyor. (XHTV)