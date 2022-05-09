Çin'in En Uzun Ağacı Tibet'te Bulundu

LHASA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Medog ilçesinin Gelin Köyü'nde bulunan 76,8 metrelik Bhutan beyaz çamını gösteren 1 Mayıs 2022 tarihli fotoğraf. Yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Çinli araştırmacıların Medog ilçesinde bulduğu 76,8 metrelik çam, şimdiye kadar Çin ana karasında kaydedilen en uzun ağaç oldu.

Xinhua / Güncel