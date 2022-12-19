Çin'in Doğusunda Yer Alan Huzhou Şehrinde İnsan ile Doğa Arasındaki Uyumlu Birliktelik

Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin Huzhou şehri bu ayın başlarında, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısının (COP15) ikinci bölümü sırasında Ekolojik Medeniyetin Uluslararası İşbirliği Gösterim Bölgesi olarak kabul edildi.

Bu, zengin kültürel mirası ve ekonomik refahı ile tanınan bir göl şehri olan Huzhou'nun, biyolojik çeşitliliğin sistematik olarak korunması ve kullanılması için uluslararası bir model haline geldiği anlamına geliyor.

Tepeli aynakların korunması, şehrin yaban hayatını korumaya yaptığı katkının en önemli özelliklerinden biri.

İkonik kırmızı tepesi ve uzun siyah gagasıyla tepeli aynak, geçmişte Doğu Asya ve Rusya Sibirya'sında dağılmış halde bulunuyordu.

1981'de Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki dağlarda yedi yabani kuş keşfedilene kadar Çin'de neslinin tükendiği düşünülüyordu.

2008 yılında, Huzhou'nun Deqing ilçesine 10 tepeli aynak getirildi. On yılı aşkın bir sürelik üreme ve korumanın ardından ilçedeki tepeli aynakların sayısı 2021'de 669'a yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor.(XHTV)