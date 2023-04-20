Çin'in Doğusunda Uzay Konferansı Düzenlenecek

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de düzenlenen 2021 Çin Uzay Konferansı'nda uzay bilimi ve gelişmelerini içeren sergiyi ziyaret eden insanlar, 24 Nisan 2021. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Uzay Konferansı, 23-26 Nisan tarihlerinde Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenecek.

Çarşamba günü konferans organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre bu yılın konferansı, daha fazla uluslararası işbirliğini teşvik edecek ve derin uzayın keşfi, insanlı uzay yolculuğu, uydu interneti, kuantum iletişimi, uzay elektroniği, ticari uzay uçuşları ve diğer alanlarda fikir alışverişinde bulunmak üzere tüm dünyadan uzman ve akademisyenleri bir araya getirecek.

Çin Astronotik Derneği ve Çin Uzay Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenecek konferans, 24 Nisan'da kutlanacak Çin Uzay Günü'nün önemli etkinliklerinden biri olacak.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre konferansta 2023'te uzay alanındaki kritik önemde olan bilim ve mühendislik sorunları hakkında bir rapor yayımlanacak.

Konferansta Çin-Japonya-Güney Kore gençlik sempozyumu, dış uzayda hukukun üstünlüğü hakkında uluslararası sempozyum ve bir dizi üst düzey diyalog toplantısı da dahil olmak üzere 30'dan fazla alt forum düzenlenecek.

2018 yılında başlayan ve her yıl düzenlenen konferans, uluslararası akademik alışverişler, uzayın endüstrileşmesinde işbirliği ile bilime popülerlik kazandırmaya yönelik bir platform inşa etmeyi amaçlıyor.