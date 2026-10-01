Haberler

Çin'in Cenevre BM Temsilcisi, 71 ülke adına insan hakları yönetişimi bildirisi okudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Cenevre BM Temsilcisi Jia Guide, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. Oturumu'nda adil, eşitlikçi ve kapsayıcı küresel insan hakları yönetişimi çağrısı yaptı. Guide, 71 ülke adına 'Uluslararası İnsan Hakları Yönetişiminin İyileştirilmesi' başlıklı ortak bildiriyi okudu.

CENEVRE, 1 Ekim 2026 (Xinhua) -- Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Jia Guide, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Milletler Sarayı'nda (Palais des Nations) düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. Oturumu'nda konuşma yaptı, 30 Eylül 2026.

Jia, uluslararası topluma, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin rehberliğinde adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir küresel insan hakları yönetişim sistemi kurulması çağrısında bulundu.

Jia, 71 ülke adına "Uluslararası İnsan Hakları Yönetişiminin İyileştirilmesi" başlıklı ortak bildiriyi okudu. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak

Fon mağdurlarının beklediği açıklama Bakan Şimşek'ten geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'dan emekli 77 yaşındaki İsmail Çeçen samanlığı atölyeye çevirdi! Köyün bozulan eşyalarını bedava tamir ediyor

Kapısına isimsiz poşetler bırakıyorlar! Tek kuruş almıyor
Esenyurt'ta korkunç ölüm! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi

Market deposunda feci kaza! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek

Türkiye'den 11 yıl sonra tarihi adım! Askeri üs devrediliyor
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

Raporlar geldi, başkan olaya el attı: Artık yasak
Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

“Bay Maske” 64 yaşında üçüncü kez nikah masasına oturdu
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz

Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak Betül Sayan Kaya sözleri
DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı? Elif Esen kararını açıkladı

DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı?