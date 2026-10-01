Çin'in Cenevre BM Temsilcisi, 71 ülke adına insan hakları yönetişimi bildirisi okudu

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CENEVRE, 1 Ekim 2026 (Xinhua) -- Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Jia Guide, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Milletler Sarayı'nda (Palais des Nations) düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. Oturumu'nda konuşma yaptı, 30 Eylül 2026.

Jia, uluslararası topluma, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin rehberliğinde adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir küresel insan hakları yönetişim sistemi kurulması çağrısında bulundu.

Jia, 71 ülke adına "Uluslararası İnsan Hakları Yönetişiminin İyileştirilmesi" başlıklı ortak bildiriyi okudu. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua