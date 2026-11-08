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Çin'in BM'deki meşru temsilinin yeniden tesisi Viyana'da 55. yıl etkinliğiyle anıldı

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Çin'in BM'deki meşru temsilinin yeniden tesisi Viyana'da 55. yıl etkinliğiyle anıldı
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Viyana'da, Çin'in BM'deki meşru temsilinin yeniden tesisinin 55. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Çin'in Viyana'daki BM Daimi Temsilciliği'nin ev sahipliğindeki etkinlikte Çin'in BM'ye katkıları ele alındı ve örgüte bağlılığı yeniden teyit edildi.

VİYANA, 8 Kasım (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki meşru temsil hakkının yeniden kazanılmasının 55. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çin'in Viyana'daki Birleşmiş Milletler Ofisi ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin ev sahipliğinde cuma günü düzenlenen etkinlikte, Çin'in BM'ye katkıları ele alındı ve örgüte olan bağlılığı yeniden teyit edildi.

Kaynak: Xinhua
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