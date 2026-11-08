Çin'in BM'deki meşru temsilinin yeniden tesisi Viyana'da 55. yıl etkinliğiyle anıldı

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VİYANA, 8 Kasım (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki meşru temsil hakkının yeniden kazanılmasının 55. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çin'in Viyana'daki Birleşmiş Milletler Ofisi ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin ev sahipliğinde cuma günü düzenlenen etkinlikte, Çin'in BM'ye katkıları ele alındı ve örgüte olan bağlılığı yeniden teyit edildi.

Kaynak: Xinhua