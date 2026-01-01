Çin'in Ankara Büyükülçesi Xuebin: Vize Muafiyeti Kararını Memnuniyetle Karşılıyoruz

(ANKARA) - Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, umuma mahsus pasaport hamili Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yapacakları turistik ve transit seyahatlerde vize muafiyeti getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, Çin vatandaşları "her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla" Türkiye'ye vizesiz giriş yapabilecek. Yeni düzenlemenin 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Çin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Çin vatandaşlarına vize muafiyeti kararını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 55. yıl dönümünü kutlamak için harika bir armağandır. Bu önemli adımın, halklar arası etkileşimi daha da artıracağına ve iki ülke arasındaki köklü dostluğu derinleştireceğine yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.