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Çin'in 77. kuruluş yıldönümü resepsiyonuna Washington'da 800'ü aşkın konuk katıldı

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ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Çin Büyükelçiliği'nde Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. 30 Eylül 2026'da yapılan resepsiyonda Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng konuşma yaptı; etkinliğe 800'den fazla konuk katıldı.

WASHİNGTON, 2 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Çin Büyükelçiliği'nde Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşma yapan Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, 30 Eylül 2026.

Resepsiyona 800'den fazla konuk katıldı. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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