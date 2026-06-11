Çin: Vatandaşlarımızın Medeni ve Siyasi Haklarını Korumaya Yönelik Mekanizmaları İyileştireceğiz

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in 2026-2030 dönemine yönelik Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından perşembe günü yayımlanan plana göre Çin, önümüzdeki beş yılda vatandaşların medeni ve siyasi haklarının korunmasına yönelik mekanizmaları daha da geliştirecek.

2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyurulan planda, Çin'in önümüzdeki beş yılda insan haklarını korumak üzere yürüteceği çalışmalar ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Plana göre, tam süreçli halk demokrasisine ilişkin kurumlar, standartlar ve prosedürler daha da iyileştirilecek. Halkın siyasi yaşama düzenli katılımını artıracak olan Çin, halkın demokratik seçimlere, istişarelere, karar alma, yönetim ve denetim süreçlerine yasalar çerçevesinde katılımını güvence altına alacak.

Plana göre Çin, yasaların öngördüğü şekilde halkın hak ve özgürlüklerini genel çerçevede garanti altına alacak, insan haklarına yönelik yasal korumayı güçlendirecek ve insan haklarına saygının ve insan haklarının korunmasının, yasama, kolluk, yargı ve yasalara riayete ilişkin süreçlerin tüm boyutlarında ve her aşamasında ön planda olmasını güvence altına alacak.

Kaynak: Xinhua