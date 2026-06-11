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Çin: Vatandaşlarımızın Medeni ve Siyasi Haklarını Korumaya Yönelik Mekanizmaları İyileştireceğiz

Çin: Vatandaşlarımızın Medeni ve Siyasi Haklarını Korumaya Yönelik Mekanizmaları İyileştireceğiz
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Çin, 2026-2030 dönemini kapsayan Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı'nı duyurdu. Plan, vatandaşların medeni ve siyasi haklarının korunması, tam süreçli halk demokrasisinin geliştirilmesi ve insan haklarına yönelik yasal korumanın güçlendirilmesini hedefliyor.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in 2026-2030 dönemine yönelik Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından perşembe günü yayımlanan plana göre Çin, önümüzdeki beş yılda vatandaşların medeni ve siyasi haklarının korunmasına yönelik mekanizmaları daha da geliştirecek.

2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyurulan planda, Çin'in önümüzdeki beş yılda insan haklarını korumak üzere yürüteceği çalışmalar ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Plana göre, tam süreçli halk demokrasisine ilişkin kurumlar, standartlar ve prosedürler daha da iyileştirilecek. Halkın siyasi yaşama düzenli katılımını artıracak olan Çin, halkın demokratik seçimlere, istişarelere, karar alma, yönetim ve denetim süreçlerine yasalar çerçevesinde katılımını güvence altına alacak.

Plana göre Çin, yasaların öngördüğü şekilde halkın hak ve özgürlüklerini genel çerçevede garanti altına alacak, insan haklarına yönelik yasal korumayı güçlendirecek ve insan haklarına saygının ve insan haklarının korunmasının, yasama, kolluk, yargı ve yasalara riayete ilişkin süreçlerin tüm boyutlarında ve her aşamasında ön planda olmasını güvence altına alacak.

Kaynak: Xinhua
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzgür Kalkan:

yaa bu da görüldü daha önce! böyle eylem planları hep çıkıyo ama sonra ne olacağı meçhul! yine aynı istişareler yine aynı söz veriş yine aynı denetim mekanizmaları! beş yıl sonra bakıcaz yine aynı şeyler yazılacak! bu defalık başarısını görebilecek miyiz bilemiyorum ama umarız bu sefer farklı olur

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Haber YorumlarıOktay Özçelik:

böyle planlar ekonomiye katkı sağlayacak mı yoksa soyut mu kalacak bu önemli benim için

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Haber YorumlarıYıldırım Gublalah:

valla bu tür açıklamaları görüyoruz da bunun gerçekte ne kadar uygulanacağını görmek lazım böyle planlar her tarafta duyuruluyo ama sokakta ne oluyo onu biliyoruz ya fotoğraf veya somut bi kanıt görmeden bi şey diyemem açıkçası sözler çok güzel ama iş yapılmasında sıkıntı olabilir

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