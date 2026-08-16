Haberler

Çin-Avrupa Arktik Konteyner Ekspres Rotası Haftalık Seferlere Başladı

Çin-Avrupa Arktik Konteyner Ekspres Rotası Haftalık Seferlere Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HANGZHOU, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin-Avrupa Arktik konteyner ekspres rotası, yaz sezonunda cumartesi günü düzenli haftalık seferlere başlayarak Çin ile Avrupa arasında daha hızlı ve dirençli bir lojistik bağlantı oluşturdu.

HANGZHOU, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin-Avrupa Arktik konteyner ekspres rotası, yaz sezonunda cumartesi günü düzenli haftalık seferlere başlayarak Çin ile Avrupa arasında daha hızlı ve dirençli bir lojistik bağlantı oluşturdu.

Dubai Tower adlı konteyner gemisinin saat 19.00 sularında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Ningbo-Zhoushan Limanı'ndan hareket etmesiyle, rotadaki düzenli sezonluk seferler resmen başladı.

İşletmeci şirketin açıklamasına göre rota, Kuzeydoğu Arktik Geçidi'ni aşarak İngiltere'deki Felixstowe, Hollanda'daki Rotterdam, Almanya'daki Hamburg ve Polonya'daki Gdynia başta olmak üzere ana Avrupa limanlarına ulaşacak.

İlk deneme seferi Eylül 2025'te tamamlanan rota, Felixstowe Limanı'na yaklaşık 20 günde ulaşarak Süveyş Kanalı üzerinden yapılan yolculuk süresini neredeyse yarı yarıya indirmiş ve Çin-Avrupa yük treninden de daha hızlı ulaşım sağlamıştı.

Zhejiang Liman Lojistik Grubu Limited Şirketi Genel Müdürü Xin Jianning, "Bu rota, nakliye süresi ve tedarik zinciri güvenliği açısından sunduğu avantajlarla öne çıkıyor" dedi.

Dubai Tower, enerji depolama üniteleri, bataryalar, fotovoltaik modüller ve yeni enerjili araç parçaları gibi ağırlıklı olarak Yangtze Nehri Deltası'ndaki kentlerden sağlanan yüksek katma değerli ve sıcaklığa duyarlı ürünleri taşıyor.

Mevsimsel buzlanma koşulları nedeniyle esas olarak temmuz-ekim döneminde faaliyet gösterecek hatta, bu yıl en az sekiz sefer yapılması planlanıyor.

Çin Ticaret Bakanlığına göre Çin-AB mal ticareti, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak 447,8 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanma nedeni! Suçlamalar hayli ağır

Süleymancıların liderinin tutuklanma nedenleri! Suçlamalar hayli ağır
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar

Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devinde yeni gelişme
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı

Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol

Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı listede yok
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu

Özlem Gültekin'in ölümü sonrası eşi Erhan Çelik sessizliğini bozdu
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü