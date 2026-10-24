Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, iki uzaktan algılama uydu grubunu Uzun Yürüyüş-4B ile Jiuquan'dan uzaya fırlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, iki uzaktan algılama uydu grubunu Uzun Yürüyüş-4B ile Jiuquan'dan uzaya fırlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, iki uzaktan algılama uydu grubunu cumartesi günü Jiuquan'dan Uzun Yürüyüş-4B ile uzaya fırlattı. Yaogan-53 ve Yaogan-56 gruplarına ait uydular planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi ve bilimsel deneyler ile afet önleme çalışmalarında kullanılacak.

JİUQUAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin, iki uzaktan algılama uydu grubunu cumartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 03.25'te fırlatılan Yaogan-53 grubuna ait 07-09 numaralı uydular ile Yaogan-56 grubuna ait 19-21 numaralı uydular, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.

Uydu ağırlıklı olarak bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik araştırmalar, mahsul verim tahminleri ile afet önleme ve etkilerini azaltma çalışmalarında kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 673. uçuş görevi oldu.

Çin cuma günü de ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle Yaogan-50 03 uzaktan algılama uydusunu uzaya göndermişti.

Kaynak: Xinhua
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Türkiye'nin IMF karnesi açıklandı! Şimşek'ten ilk açıklama

Şimşek'i mest eden IMF raporu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama

Yapılmayan işleri yapılmış göstermişler! Başkan ve oğlu tutuklandı
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Aziz Yıldırım'ın sözleri salonda alkış kopardı: Biz şampiyon olacağız, inanın

Aziz Yıldırım'dan net mesaj! Sözleri salonda alkış kopardı