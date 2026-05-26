Çin, Doğu Çin Denizi'nde ihtilaflı bölgeye giren Japon balıkçı teknesini uzaklaştırdı

Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye adlandırdığı ihtilaflı adacıkların çevresindeki sulara giren Japon balıkçı teknesini uzaklaştırdığını bildirdi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, balıkçı teknesinin adaların kara sularına izinsiz girdiği, bu sebeple kanunlara uygun kontrol tedbirlerinin uygulandığı, teknenin uyarılarak bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Diaoyü ve bağlantılı adaların "Çin toprağı" olduğu savunulan açıklamada, Japon tarafına buradaki "ihlal ve provokasyonlarına son verme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Çin Sahil Güvenliğinin, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini, denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını korumak için yetki alanı içinde kanun koruma operasyonlarını sürdüreceği vurgulandı.

Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri, tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.