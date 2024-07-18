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Çin-Hırvatistan Ortak Polis Devriyesi Başladı

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Hırvatistan'ın turistik cazibe merkezlerinden Zagreb, Dubrovnik, Zadar ve Plitvice Gölleri Ulusal Parkı'nda gerçekleştirilen 5. Çin-Hırvatistan ortak polis devriyesi, Çinli polis memurlarının katılımıyla başladı. İki ülke arasındaki beşinci ortak devriye olan bu etkinlik, Güvenli Turist Destinasyonu projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

ÇEKİM TARİHİ: 16 Haziran 2024

1. Zagreb'deki Çin büyükelçiliğinden çeşitli görüntüler

2. Büyükelçilikte açılış konuşmalarını dinleyen Çinli polis memurlarının çeşitli görüntüleri

4. Çinli polis memurlarının çeşitli görüntüleri

6. Toplu fotoğraf çekilen polis memurları ve yetkililer

Hırvatistan'ın en önemli turistik cazibe merkezlerinden Zagreb, Dubrovnik, Zadar ve Plitvice Gölleri Ulusal Parkı'nda bir ay sürecek 5. Çin- Hırvatistan ortak polis devriyesi, Çin'den 8 polis memurunun katılımıyla Salı günü başladı.

Hırvatistan'da 2006 yılında başlatılan Güvenli Turist Destinasyonu projesine Çinli polis memurları ilk kez 2018 yılında katılmıştı. Bu, iki ülke arasındaki beşinci ortak devriye oldu.

"Polis memurlarımız, Güvenli Turist Destinasyonu projesinin önceki devriyelerinde Çinli meslektaşlarımızın gösterdikleri yardım ve yüksek profesyonellik düzeyinden çok memnun kaldılar ve dolayısıyla bu yılki devriyede işlerin farklı olacağına inanmak için hiçbir nedenimiz yok."

"Çinli ve Hırvat memurlar yan yana, omuz omuza, karşılıklı saygı çerçevesinde ve birbirlerinden öğrenerek çalışıyorlar. Derin dostluklar kurdular ve kolluk kuvvetlerinin başarılı işbirliğine dair pek çok güzel hikaye ortaya çıktı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zagreb'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hırvatistan Dubrovnik turist Zagreb Güvenlik Dış Politika Turizm Güncel Haberler

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