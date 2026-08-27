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Gyirong Sınır Kapısı'nda Heyelan: 3 Ölü, 558 Kayıp, Elektrik Tedariki İçin Seferberlik

Gyirong Sınır Kapısı'nda Heyelan: 3 Ölü, 558 Kayıp, Elektrik Tedariki İçin Seferberlik
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Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 558 kişiden haber alınamıyor. Devlet Şebekesi acil elektrik tedarik ekipleri gönderirken, kurtarma çalışmaları için 111 itfaiye personeli bölgeye sevk edildi.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Şebekesi Şirketi, Nepal'deki heyelanın ardından Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde bulunan Gyirong Sınır Kapısı'na acil elektrik tedarik ekipleri gönderdi.

İlk belirlemelere göre, çarşamba sabahı meydana gelen heyelanda perşembe sabahı itibarıyla Gyirong Sınır Kapısı'nda 3 kişi hayatını kaybederken, 558 kişiden haber alınamıyor.

Devlet Şebekesi Xizang Elektrik Enerjisi Şirketi, afetin ardından ilçeye acil durum elektrik tedariki sağlamak için adeta zamanla yarışıyor. Perşembe günü saat 04.00 itibarıyla 85 acil onarım personeli, 7 elektrik üretim aracı, 2 jeneratör ve 19 set aydınlatma ekipmanı olay yerine ulaştı.

Şirket ayrıca heyelanın ardından afet yardım çalışmalarında elektrik tedarikini sağlamak amacıyla çevre bölgelerden Gyirong'a 30 personel, 5 elektrik üretim aracı, 42 jeneratör ve 18 set aydınlatma ekipmanının daha nakledildiğini açıkladı.

Şirket, bundan sonraki süreçte ihtiyaca göre acil durum müdahale ekiplerini takviye edeceğini, malzeme ve ekipmanları stoklayıp bölgeye sevk edeceğini ve tüm acil durum elektrik tedariki çalışmalarını güvenli ve verimli şekilde ilerletmek amacıyla elektrik tedarik planlarını geliştireceğini belirtti.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi; Çin Arama Kurtarma ekibinden 111 itfaiye ve kurtarma personelini afet bölgesine sevk etti.

Kurtarma ekibini taşıyan ilk uçak, perşembe sabahı erken saatlerde Xigaze kentindeki bir havalimanına indi.

Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentine bağlı Gyirong ilçesinde bulunan Gyirong Sınır Kapısı, Çin ile Nepal'i birbirine bağlayan önemli bir kara sınır kapısı konumunda.

Kaynak: Xinhua
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