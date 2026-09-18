Çin hastane gemisi Moritanya'da sağlık hizmeti sunuyor

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NUAKŞOT, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Donanması'na ait hastane gemisinde görevli sağlık ekibi Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta ilaç dağıtımı yaptı, 16 Eylül 2026.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi, salı günü dostluk ziyareti için Moritanya'ya geldi.

Gemi, Uyum Misyonu-2026 kapsamındaki ilk durağı Moritanya'da yedi gün kalacak. Çin donanmasına ait bir hastane gemisi, ülkeyi ikinci kez ziyaret ediyor. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua