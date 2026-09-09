Çin: Filipinler Savunma Bakanı provokasyonlarına son vermeli

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro'nun provokasyon ve şovlarına son vermesi, Çin-Filipinler ilişkilerini ve Güney Çin Denizi'ndeki istikrarı zedelemekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, Teodoro'nun Güney Çin Denizi hakkındaki son açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in sözde "Güney Çin Denizi tahkim kararına" dair tutumunun her zaman net olduğunu belirten Mao, "Filipinler, davayı tek taraflı olarak başlatmıştır. Bu durum, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin uyuşmazlık çözüm mekanizmasının çarpıtılması ve kötüye kullanılmasıdır" dedi.

Sözcü, sözleşmenin bütünlüğünü ve otoritesini zedeleyip ihlal eden tarafın Filipinler olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua